Автохам проехал почти по пешеходам на зебре в центре Екатеринбурга

Теперь ему грозит административная ответственностьВ самом центре Екатеринбурга, на перекрёстке Шейнкмана – Малышева владелец элитной иномарки по-хамски проехал через два пешеходных перехода прямо на красный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии