«Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и оторвался от «Ред Булл» на 20 очков

«Макларен» обогнал «Ред Булл» и вышел на первую позицию в командном зачете «Формулы-1». Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Азербайджана, Ландо Норрис финишировал четвертым, в то время как соперники из «Ред Булл» выступили неудачно: Макс Ферстаппен стал пятым, Серхио Перес сошел после аварии.
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