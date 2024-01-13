Раскрыт срок начала продаж самого дорогого «Москвича 6»

Во второй половине января 2024 года лифтбек российской марки обзаведется самой богатой комплектацией «Техно», пишет «Российская газета» со ссылкой на директора дилерского центра «Авилон Москвич» Дмитрия Макарычева.
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