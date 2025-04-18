Законопроект Флориды, обязывающий дешифровать аккаунты в социальных сетях, назван опасным и глупым

Законопроект штата Флорида, который обязывает компании социальных сетей предоставлять сотрудникам правоохранительных органов доступ к учетным записям пользователей с шифрованием, преодолел ключевое законодательное препятствие и теперь будет вынесен на голосование в Сенате штата.