15 человек, которые стали свидетелями чего-то необычного и позвали других на помощь

Самое необычное - это когда что-то незнакомое встречается в знакомом месте. Когда не ожидаешь ничего особенного, а тут вдруг появляется нечто любопытное и даже загадочное, так что приходится звать других людей на помощь - как минимум онлайн, чтобы разгадать необычную находку.
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