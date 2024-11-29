Вам балет или понты? Откуда взялся бессмысленный ажиотаж вокруг "Щелкунчика" в Большом

Владимир Петров На 100 тыс. сколько водки, виски, бренди, коньяка, рома, кашасы, абсента, ракии, чачи и т.п. можно накупить! А тут глазеть на костлявых баб и мужиков с затянутыми тестикулами... Не пойму...

Tania Еременко У меня был айфон - я его ненавидела. Он за мной следил, даже в тубзик ходил за мной . Сто тысяч жаль, но сын подарил. и велел крепко держат в руках, чтобы мигранты не вырвали.