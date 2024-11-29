Русский Колоколъ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Классика русского балета внезапно стала признаком "избранности" и "допущенности".
Вам балет или понты? Откуда взялся бессмысленный ажиотаж вокруг "Щелкунчика" в Большом
Комментарии
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Владимир Петров
На 100 тыс. сколько водки, виски, бренди, коньяка, рома, кашасы, абсента, ракии, чачи и т.п. можно накупить! А тут глазеть на костлявых баб и мужиков с затянутыми тестикулами... Не пойму...
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6 час.
Tania Еременко
У меня был айфон - я его ненавидела. Он за мной следил, даже в тубзик ходил за мной . Сто тысяч жаль, но сын подарил. и велел крепко держат в руках, чтобы мигранты не вырвали.
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4 час.
Александр Павлов
А портвейна "три топора" в пластиковой бутылке то сколько!!! Более-менее нормальное пойло меньше тысячи за полкило не стоит. Поучается на 100тысяч максимум то литров 50 выйдет.
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2 час.
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