Глава МИД Ирана заявил США об ограниченном характере удара по Израилю

Иран довел до Белого дома, что удар по Израилю носил ограниченный характер. Об этом 14 апреля сообщил иранский гостелеканал Press TV в Telegram-канале со ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.
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