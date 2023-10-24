Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорте Перми

На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа — никто из них не пострадал Самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы утром 24 октября при посадке в аэропорту Большое Савино в Перми.
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