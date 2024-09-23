Гражданина США, похитившего своего сына в Калининграде, отправили в колонию

Наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет назначил американскому гражданину за похищение сына и попытку его вывоза без согласия матери за границу Ленинградский районный суд Калининграда, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда 23 сентября в Telegram-канале.