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Военное обозрение

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Метод культурного сотрудничества и поражение СССР в холодной войне

Метод культурного сотрудничества и поражение СССР в холодной войне

В рамках ведущейся против СССР «холодной» Третьей мировой войны наши враги активно использовали метод культурного сотрудничества.

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