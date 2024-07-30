В стандарте ипотеки рекомендуется ее сумма менее чем в 80% от стоимости жилья

Подготовленный комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций и находящийся на согласовании в ЦБ «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков» (с ним ознакомился «Коммерсантъ») предполагает ряд норм, в частности: Рекомендуется устанавливать сумму ипотеки таким образом, чтобы она не превышала 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки.