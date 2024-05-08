В Литве украинским уклонистам будут отказывать в ПМЖ

В Литве придумали, как помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Их не будут депортировать или намеренно выявлять в стране, им можно отказать в предоставлении постоянного вида на жительство (ПМЖ).
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