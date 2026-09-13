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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ги Буше: «Драки – часть игры, но я не люблю, когда это происходит на пустом месте. Когда перед вбрасыванием начинаются разговоры, а потом драка – это цирк»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о драке в третьем периоде матча с «Металлургом». Сегодня омский клуб обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 3:2, уступая 0:2 по ходу игры.

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