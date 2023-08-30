Спички - не игрушка

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Этого не может быть! Британцы опешили, когда вскрыли наши "Герани-2"

Этого не может быть! Британцы опешили, когда вскрыли наши "Герани-2"

Недавно в руки британской следственной организации Conflict Armament Research, которая отслеживает поставки всего камуфлированного железа в районы, затронутые конфликтом, попали фрагменты нашего беспилотника "Герань-2".

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