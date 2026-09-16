Психолог Резенова подчеркнула, что к 7 годам ребенок должен обладать базовыми навыками ухода за собой

Некоторые первоклассники не умеют следить за своей гигиеной и самостоятельно одеваться. Учителя все чаще сталкиваются с такими учениками, которые оказались не готовы к самостоятельной жизни в школе.
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