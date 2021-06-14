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Двое граждан США признали в суде, что помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону сбежать из Японии

Двое граждан США признали в суде, что помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону сбежать из Японии

ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Майкл и Питер Тейлоры признали в ходе первого судебного слушания, которое началось в Токийском окружном суде, что помогли сбежать из Японии бывшему главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону, сообщило агентство Киодо.

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