Двое граждан США признали в суде, что помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону сбежать из Японии

ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Майкл и Питер Тейлоры признали в ходе первого судебного слушания, которое началось в Токийском окружном суде, что помогли сбежать из Японии бывшему главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону, сообщило агентство Киодо.