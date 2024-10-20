Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Дэвилз" Александр Овечкин забросил первую шайбу в регулярном сезоне-2024/25, поразив ворота в гостевой встрече против "Нью-Джерси Дэвилз".
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