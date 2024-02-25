Поступок Бербок в Одессе разозлил немцев

Eduard Kryzhanivskyi/Press Service of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine/Handout via REUTERS Читатели немецкого издания Welt высмеяли министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, которая почти 15 минут провела в укрытии в ходе своего визита в Одессу, сделав при этом соответствующий снимок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии