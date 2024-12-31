Один человек погиб в пожаре в многоэтажке на юге Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме на юге Москвы.Источник РЕН ТВ сообщил, что возгорание произошло на втором этаже одной из многоэтажек по улице Бирюлевской.
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