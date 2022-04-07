Вирусолог Чумаков рассказал, почему пандемия не закончится в этом году

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков объяснил невозможность окончания пандемии COVID-19 тем, что половина жителей Земли не вакцинирована.
Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков объяснил невозможность окончания пандемии COVID-19 тем, что половина жителей Земли не вакцинирована.
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