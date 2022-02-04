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Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады

Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады

Российский фигурист уступил лишь представителям США и Японии.Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе, которая проходит в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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