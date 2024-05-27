В Челябинске направлено в суд уголовное дело о совершении местным жителем ряда общественно опасных деяний

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области направлено в суд уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя, совершившего в состоянии невменяемости запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, предусмотренные п.