В Челябинске направлено в суд уголовное дело о совершении местным жителем ряда общественно опасных деяний

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области направлено в суд уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя, совершившего в состоянии невменяемости запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, предусмотренные п.
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