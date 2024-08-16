Опционы BTC на сумму $1,39 млрд истекают сегодня

Срок действия опционных контрактов BTC и Ethereum истекает, экспирация пройдет сегодня днем и на рынке пройдут сделки на суммы: $1,402 млрд по Биктоину $473 миллиона по альткоину Коэффициенты пут/колл составляют 0,83 и 0,80, что свидетельствует о преобладании бычьих настроений на рынке.