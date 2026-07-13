Словакия не видит угрозы в новом пакете санкций ЕС против России

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Марек Эшток заявил, что готовящийся 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза не содержит положений, противоречащих экономическим интересам республики.
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