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Словакия не видит угрозы в новом пакете санкций ЕС против России

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Марек Эшток заявил, что готовящийся 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза не содержит положений, противоречащих экономическим интересам республики.

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