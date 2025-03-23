В Швеции обнаружили редкий браслет викингов и золотой торк

Браслет эпохи викингов / © länsstyrelsen Västra Götaland Браслет, обнаруженный в болотистой местности шведского острова Эланд, отличается от аналогичных находок тем, что изготовлен из железа, а не из серебра или бронзы, как большинство подобных артефактов.
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