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Новости экономики России

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РФПИ и индийская фармкомпания Cadila Pharmaceuticals построят фабрику в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Cadila Pharmaceuticals Ltd., одна из ведущих частных индийских фармацевтических корпораций, договорились о совместных инвестициях в проект создания инновационного фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории России.

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