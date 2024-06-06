РФПИ и индийская фармкомпания Cadila Pharmaceuticals построят фабрику в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Cadila Pharmaceuticals Ltd., одна из ведущих частных индийских фармацевтических корпораций, договорились о совместных инвестициях в проект создания инновационного фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории России.