Стратегия кокона: профессор снял вопрос о защите коллективного иммунитета

Высокий уровень вакцинации защищает тех, кто не может получить прививку сам.Решение отказаться от вакцинации ошибочно считать сугубо личным делом гражданина, поскольку падение прививочного барьера ставит под прямой удар наиболее незащищенные слои населения.
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