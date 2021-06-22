Какие новые зарубежные страны открыты сейчас россиянам для отдыха летом — в июне, июле и августе 2021 года? По информации агентства «Интерфакс-туризм», на сегодняшний день у России возобновлено авиасообщение с 49 зарубежными странами: Турция, США, Италия, Кипр, Греция, Северная Македония, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, […] Сообщение Список стран открытых для туристов из России в июне-июле 2021 года: свежие новости появились сначала на Социальный юрист: портал юридических услугСоциальный юрист: портал юридических услуг - Льготы, субсидии, пенсии, материнский капитал, поиск юриста и адвоката, бесплатные консультации.