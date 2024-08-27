За Курскую область ответите: Что известно об ударах возмездия по Украине Юлия СоколоваВ последние дни российские вооружённые силы провели серию массированных ударов, направленных на ключевые объекты инфраструктуры в ответ на террористические акты, совершённые Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в районе Курска.