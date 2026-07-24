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Де ла Фуэнте — об обещании Кукурельи сделать тату с его лицом после победы на ЧМ: «Сказал ему, что он сумасшедший»

Де ла Фуэнте — об обещании Кукурельи сделать тату с его лицом после победы на ЧМ: «Сказал ему, что он сумасшедший»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о словах защитника Марка Кукурельи.Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о словах защитника Марка Кукурельи.

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