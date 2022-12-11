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Даниил Серохвостов: «Если бы мы были на Кубке мира сейчас, это были бы очень плохие места. Там все очень быстро бегают, особенно Йоханнес Бо»

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил уровень сборной России относительно участников Кубка мира. Сегодня он одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени.

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