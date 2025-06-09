Поплавочный "ультралайт"

﻿﻿Для меня лично привлекательность поплавочной рыбалки заключается в ее универсальности. В зависимости от расстояния, глубины, силы течения, сопротивления рыбы, используемой наживки и техники ловли, каждый раз приходится не только выбирать другой метод поплавочной рыбалки, но и проектировать лучшее оборудование.