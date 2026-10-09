Современные теории о том, почему мы видим сны

Все мы спим и видим сны, но хотя этот процесс и является ежедневной частью человеческой жизни, ученые до сих пор не знают о сновидениях достаточно, и все еще задаются вопросами о причинах их возникновения.
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