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Фото-Мир и обо всем...

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Современные теории о том, почему мы видим сны

Современные теории о том, почему мы видим сны

Все мы спим и видим сны, но хотя этот процесс и является ежедневной частью человеческой жизни, ученые до сих пор не знают о сновидениях достаточно, и все еще задаются вопросами о причинах их возникновения.

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