Движение "ХАМАС" отвергло предложение Израиля о недельном перемирии

Палестинское движение "ХАМАС" отвергло предложение Израиля о перемирии. Израильская сторона предлагала установить паузу в боевых действиях сроком на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников, захваченных боевиками "ХАМАС".
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