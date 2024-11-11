Число сбоев водоснабжения снизилось в Подмосковье на 17%

За неделю в Московской области количество сбоев в системе холодного водоснабжения снизилось на 17%. ГКУ МО «МОС АВС» поставило на контроль 586 технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения, и все они были оперативно устранены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии