Депутаты предлагают отменить понятие превышение самообороны в случае проникновения посторонних в жилище

В Госдуму внесут проект закона о самообороне на территории дома без риска стать осужденным.Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, представляющий партию ЛДПР, вносит в парламент законопроект, который предполагает, что человек, защищающий себя на территории собственного дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых.