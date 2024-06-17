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Депутаты предлагают отменить понятие превышение самообороны в случае проникновения посторонних в жилище

Депутаты предлагают отменить понятие превышение самообороны в случае проникновения посторонних в жилище

В Госдуму внесут проект закона о самообороне на территории дома без риска стать осужденным.Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, представляющий партию ЛДПР, вносит в парламент законопроект, который предполагает, что человек, защищающий себя на территории собственного дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Наконец то не уже ли депутаты услышали вопль народа! Принцип &quot;Мой дом, моя крепость!&quot; нужно дополнить, что и участок на котором стоит этот дом, это не прикосновенность!
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14 час.
Александр Макеев
Верно! Кто с мечом и ножом, пистолетом ворвался в мой дом, тот от любого моего оружия неотвратимо должен погибнуть!
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14 час.

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