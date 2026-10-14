Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ночью на Украине ограничили работу Starlink

Ночью на Украине ограничили работу Starlink

Сегодня ночью на Украине была ограничена работа терминалов Starlink. Об этом заявил бывший советник министра обороны страны Сергей Стерненко* в своем Telegram-канале.

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