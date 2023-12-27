Удар по Феодосии: Чем заплатила Украина за атаку на БДК «Новочеркасск»

По предварительным данным, в городе погиб один человек, эвакуированы жители нескольких домов Михаил Зубов Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press В ночь на вторник, 26 декабря, произошел обстрел морского торгового порта Феодосия.
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