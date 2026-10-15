Ряд изменений на автобусных маршрутах произойдет в эту субботу 17 октября. В частности, на социальном маршруте 570 добавится остановка «Новопетровская улица».
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