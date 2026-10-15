I was interested to see this chart from the USDA: Chart of Note: U.S. food system required greater share of national water use compared to employment or energy use: Water, labor, and energy are resources relied upon throughout the U.
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