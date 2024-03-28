Убил и инсценировал ДТП: в Зауралье суд отправил под арест подозреваемого

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления СК России был задержан 47-летний житель соседней области по подозрению в совершении убийства своего знакомого в 2007 году (п.
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