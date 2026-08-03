Ростовский каскадер прокатил медведя на кабриолете

Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев представил новый видеоролик с участием живого медведя. Ранее он предпринимал попытку разместить животное в автомобиле «Феррари», однако габариты косолапого не позволили ему полностью поместиться в салоне.
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