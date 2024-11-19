Пожар на северо-востоке Москвы локализовали на 400 кв. м. Об этом 19 ноября сообщили в МЧС России.«Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 400 «квадратах», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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