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Пожар на северо-востоке Москвы локализовали на 400 кв. м

Пожар на северо-востоке Москвы локализовали на 400 кв. м

Пожар на северо-востоке Москвы локализовали на 400 кв. м. Об этом 19 ноября сообщили в МЧС России.«Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 400 «квадратах», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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