Пожар на северо-востоке Москвы локализовали на 400 кв. м. Об этом 19 ноября сообщили в МЧС России.«Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 400 «квадратах», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.