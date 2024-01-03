ФШР прокомментировала отказ гроссмейстера Польши жать руку россиянину

Случаи отказа от рукопожатий считаются проявлением невежливости и признаком плохого воспитания. Таким образом 3 января Федерация шахмат России (ФШР) прокомментировала «Известиям» отказ польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуды пожать руку российскому шахматисту Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде.