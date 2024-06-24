Еще одна популярная база отдыха во Владивостоке отходит государству: что закроется

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ФедералПресс. Советский районный суд Владивостока удовлетворил три иска прокуратуры: три земельных участка, на которых в советские годы находились детские лагеря, возвращаются в собственность государства.
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