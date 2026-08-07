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Газета.ру

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Фронтмен The Hatters Музыченко может быть признан нацугрозой для Украины

Фронтмен The Hatters Музыченко может быть признан нацугрозой для Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Министерство культуры с просьбой внести российского музыканта, фронтмена группы The Hatters Юрия Музыченко в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

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