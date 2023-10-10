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Сотрудники "Уральских авиалиний" снова начали требовать доплату за габаритную ручную кладь

Сотрудники "Уральских авиалиний" снова начали требовать доплату за габаритную ручную кладь

На сей раз конфликт произошёл в Калининграде. Негабаритными на стойке регистрации назвали сумки, которые прекрасно помещались в калибраторСотрудники "Уральских авиалиний", отвечающие за работу с пассажирами в аэропорту, вновь привлекли внимание транспортной прокуратуры.

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