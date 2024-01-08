Вопрос ребром: звезд российского шоу-бизнеса заставят присягнуть на верность России

алекс кузь С присягой для аморалов - это плохая шутка. Похожа на боевое волонтерство вместо оплаты труда. По примеру работы фас, за показ и раскрутку аморалов - штраф на сми за тиражирование , деньги сразу на смс больным детям.

Сиропчик Микульский С языка сняли. Малинин ещё тот козел! Все верно написали.