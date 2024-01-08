После “голой вечеринки” на звезд российского шоу-бизнеса вылилась целая лавина негатива. Общественное порицание, вырезка из некоторых программ, и конечно же финансовые потери.
Вопрос ребром: звезд российского шоу-бизнеса заставят присягнуть на верность России
Комментарии
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алекс кузь
С присягой для аморалов - это плохая шутка. Похожа на боевое волонтерство вместо оплаты труда. По примеру работы фас, за показ и раскрутку аморалов - штраф на сми за тиражирование , деньги сразу на смс больным детям.
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7 час.
Сиропчик Микульский
С языка сняли. Малинин ещё тот козел! Все верно написали.
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5 час.
Пульхерия Djem
Бессовестный агутин, трусливый нагиев, продажный ревва, дешёвый баста. Смирно. Смотрите прямо перед собой, не моргайте. Отвечайте, суки .Вы скем? Отвёл глаза, замямлил ,головушку опустил? Почему? ССышь ,что " В САДУ" не поймут???
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3 час.
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