Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия уличила руководство Армении в вопиющей лжи: "Не совершайте фатальную ошибку"

Россия уличила руководство Армении в вопиющей лжи: "Не совершайте фатальную ошибку"

Захарова опровергла заявление Еревана о том, что ОДКБ не помогала Армении и прямым текстом сказала, что команда Пашиняна принимала решения по Карабаху под влиянием НАТО Когда власти Армении приняли решение "заморозить" членство страны в ОДКБ, они сослались на то, что военный блок якобы не оказал армянам должной помощи во время нападения Азербайджана.

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Комментарии
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Балу -
Может уже хватит носится с армянами, как курица с яйцом?... Или как дурень с писаной торбой будет правильнее?... При таких раскладах лет через 10 Армения как государство будет упоминаться только в учебниках истории... И то не во всех...
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10 час.
В
Воробей
Армянам ничто не помешает стать ещё одним народом без собственной земли, если им та сильно этого захотелось!
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5 час.
Михалыч
Вот где самая большая диаспора может сыграть положительную роль для Армении, чтобы спасти свой народ, свою территорию и денежную помощь из России.
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3 час.

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