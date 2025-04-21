Названы самые высокооплачиваемые профессии во фрилансе

Среди фрилансеров наиболее высокий доход получают программисты, маркетологи, копирайтеры. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff, с которыми ознакомились «Известия» 22 апреля.
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